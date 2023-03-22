Собаки лают, караван идёт! «Адмирал» бьётся с «Ак Барсом», пока на его тренера льют грязь

Чем серьёзнее успехи у «Адмирала» — тем больше вокруг команды злопыхателей. Накануне многоуважаемый эксперт Александр Кожевников выдал очередную тираду, в которой, как это часто у него бывает, свалил всё в одну кучу. Вспомнил Скудру, Витолиньша, туда же добавил Тамбиева и зачем-то начал затрагивать скользкую тему национальности, что, конечно, не добавляет вистов ни самому эксперту, ни общавшемуся с ним корреспонденту.

Кроме того, Кожевникова и его собеседника почему-то задело слово «артисты», эмоционально сказанное главным тренером «Адмирала» Леонидом Тамбиевым в адрес некоторых хоккеистов «Ак Барса». Идёт плей-офф, артистизм действительно периодически имеет место быть, так что ничего крамольного в словах латвийского специалиста не было.

«Понимаю ли, в чём природа удалений? Понимаю. В чём именно? А вы что хотите, чтобы я тут наговорил? У меня не такая высокая зарплата, а вы хотите, чтобы я 300 тысяч заплатил. Я же говорю – смотреть надо в обе стороны: и в нашу, и в сторону соперника. У соперника артистов больше. Артисты, опытные игроки. Где надо — упадут, где надо — за лицо схватятся.

Хоккей – это как в театре, мы же для зрителей играем. Они более артистичны, чем мы. А мы, как вы там писали, рабочая команда. Вот мы с автозавода. Мы такие рабочие и пока не артисты. До артистов нам ещё далеко», — говорил Леонид Григорьевич.

Вообще же, Тамбиев уже в хорошем смысле слова поднял на уши весь хоккейный Владивосток. Когда ещё «Адмирал» не только выходил в плей-офф, но и проходил первый раунд, а затем устраивал зарубу с титулованным и звёздным «Ак Барсом»? Ответ простой и понятный: никогда. Тренер, имея на руках во многом состав уровня ВХЛ, сколотил и собрал из него такой коллектив, что позавидовать может любой. Сразу, к примеру, вспоминается работа на Дальнем Востоке Сергея Светлова, который всегда очень много говорит, но слишком мало делает и проваливается во всех командах, где начинает работать (вспомните антирекорд КХЛ с ХК «Сочи»). Тамбиев же, пройдя школу ВХЛ, сразу начал удивлять и в топовой лиге. Причём с положительной стороны.

Леонид Тамбиев Фото: РИА Новости

Конечно, нельзя не отметить легионеров клуба. Да, в плане россиян состав действительно на троечку, но есть, например, легионеры уровня Либора Шулака и Рудольфа Червены. Шулак вообще капитан команды: защитником уже интересуются топ-клубы КХЛ и готовы забрать хоть сейчас.

Червены тоже впечатляет. Чех с ходу стал в команде своим, отлично выглядит в спецбригадах и впахивает так, что позавидовать может любой хоккеист. Когда мы говорим про легионеров в России, то в пример сразу хочется привести именно таких хоккеистов. На Червены, как и на Шулака, уже обращают внимание в самых богатых командах лиги.

Сегодня, как и в прошлой встрече с «Ак Барсом», «Адмирал» снова перевёл матч в овертайм, где судьбу встречи решил опытный Александр Радулов. Именно за это звёздам КХЛ и платят огромные деньги. Но Владивостоку за нынешний плей-офф в любом случае большое спасибо. И серия, кстати, до сих пор продолжается.