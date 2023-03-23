«Сорокин был лучшим в этом плане». Никитин – о победах ЦСКА при малом количестве бросков

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от ЦСКА (1:3) оценил игру армейского клуба, при которой москвичи при малом количестве бросков добиваются победы.
«ЦСКА мало бросает и забивает? Для Дани Исаева это тоже опыт. Не все вратари, даже опытные, могут играть при небольшом количестве бросков. Наверное, в своё время Сорокин был лучшим в этом плане. У него хватало концентрации сделать ключевой сейв. Даня, как и команда, набирает этот опыт. Это командное поражение. Ни в коем случае не вратарь. Командное поражение в плане того, что мы понимали, что так и будет, но не смогли выжать из этого победу. Вот и всё.
В первом периоде накладывали звено Андронова на звено Каменева? Не то, что накладывали. Здесь просто в какой зоне вбрасывание, отсюда всё и идёт. Играли по ситуации. Просто мы были хозяевами и была возможность выпускать.
Никулин поднимался в первое звено в концовке? Степан сегодня был одним из тех, кто имел эти моменты. И по большому счёту гол они создали для Саши Елесина. Здесь нужно было рисковать, и в принципе Стёпа создал момент, но не забил. Если бы забил, мы бы сейчас говорили, вот как здорово. Не забил, и вот тренерская участь», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 23 марта 2023
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