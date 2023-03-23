«Ни в коем случае нельзя опускать рук». Канарейкин — о продлении отстранения России

Бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин прокомментировал продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024.

«Эта ситуация ничего хорошего нам не даёт. Мы варимся в своём пространстве, в своих чемпионатах, не имея возможности играть с другими странами. Матчи с другими сборными давали нам колоссальный опыт. Потому что это столкновение игроков с разными уровнями, с разными стилями, с разным опытом. Только так растут хоккеисты. Пока, не имея этого, мы должны продолжать работать и трудиться дальше. И ни в коем случае нельзя опускать руки», — цитирует Канарейкина RT.

Напомним, накануне совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.