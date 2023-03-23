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Форвард ЦСКА Карнаухов назвал ключевые моменты в игре с «Локомотивом»

Форвард ЦСКА Карнаухов назвал ключевые моменты в игре с «Локомотивом»
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в четвёртом матче Кубка Гагарина и рассказал, какие именно моменты решают судьбу таких матчей.

«Не особо многое поменяли по сравнению с прошлой игрой. Вязкий матч, соперник сложный, хорошо играет. В таких матчах решают микромоменты, единоборства. Все понимают, что нельзя удаляться, поскольку большая ответственность, особенно в третьем периоде при таком счёте. Стараешься больше работать за счёт ног, играть аккуратнее.

Не вижу проблемы в малом количестве бросков ЦСКА, счёт на табло – это главное. Тем более раз на раз не приходится. Хорошо, что будем играть дома следующий матч. Но мы не будем думать, что это решающая для «Локомотива» игра. Постараемся просто сфокусироваться на своей игре. Мы должны реализовывать свои моменты, тогда победа придёт», — приводит слова Карнаухова сайт КХЛ.

Карнаухов в текущем плей-офф сыграл 11 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков. Следующие матчи в серии плей-офф-2023 будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.

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