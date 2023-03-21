Тренер Бедарда: вижу в Конноре черты, которые были у Селянне, Альфредссона, Хары

Главный тренер «Реджайны» Джон Пэддок рассказал об игре Коннора Бедарда и о его лидерских качествах.
«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за всё то время, что тренирую в WHL. Он — игрок поколения и будет таким, каким его ожидают увидеть люди.
Посмотрите на молодёжный чемпионат мира – он набрал 23 очка. Когда Макдэвид и Кросби проводили свои финальные молодёжные чемпионаты мира, они набрали 11 и девять очков соответственно.
Я тренировал Теэму Селянне в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ – тогда он забросил 76 шайб. Тренировал Даниэля Альфредссона и Здено Хару, когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы.
Что делает Бедарда лидером? Я думаю, что он ведёт людей за собой. Они видят его распорядок или его привычки и следуют этому. Коннор от природы не громкий, но я думаю, что он пользуется уважением у всех, с кем он тренируется. Они смотрят, как он играет, как готовится. Для меня это большая форма лидерства», — цитирует Пэддока сайт НХЛ.
- 21 марта 2023
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