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«Филадельфия» с Проворовым одолела «Миннесоту» в серии буллитов

«Филадельфия» с Проворовым одолела «Миннесоту» в серии буллитов
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев льда в серии буллитов со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:1).

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте — отличился Скотт Лотон, выведя «Филадельфию» вперёд. На 17-й минуте Оскар Сундквист восстановил равновесие в счёте.

На 28-й минуте усилиями Джоэля Фараби «Филадельфия» вновь вышла вперёд, однако на 36-й минуте игрового времени Мэтт Болди вновь сравнял счёт. До конца второй двадцатиминутки команды вновь обменялись голами — на шайбу Маркуса Фолиньо «Филадельфия» ответиал точным броском Расмуса Ристолайнена.

В заключительном периоде основного времени команды вновь обменялись заброшенными шайбами — Сэтт Болди оформил дубль, однако Тайсон Фёрстер сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. Дополнительная пятиминтука не выявила победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева — победу «Филадельфии» принёс точный бросок Джеймса ван Римсдайка.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты и 52 секунды, отметившись одним заблокированным броском и одним силовым приёмом.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 01:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Лотон (Санхайм, ван Римсдайк) – 12:58 (5x5)   1:1 Сундквист (Миддлтон, Годро) – 16:35 (5x5)   2:1 Фараби (Йорк, Кейтс) – 27:26 (5x5)   2:2 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 35:41 (5x5)   2:3 Фолиньо (Цуккарелло, Хартман) – 38:16 (5x5)   3:3 Ристолайнен (Деанджело, Фараби) – 39:37 (5x4)   3:4 Болди (Эрикссон Эк, Бродин) – 53:32 (5x5)   4:4 Фёрстер (Деанджело, Фрост) – 54:16 (5x5)   5:4 ван Римсдайк – 65:00
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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