Андрей Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»
Поделиться
В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:1 в пользу хозяев льда.
На девятой минуте матча гол забил российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Элиас Петтерссон и Энтони Бовиллье.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте NHL.
Это 35-я шайба российского хоккеиста в дебютном сезоне за «Ванкувер». Таким образом, Кузьменко побил рекорд Павла Буре, который в дебютном сезоне-1991/1992 забросил 34 шайбы в составе канадской команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
07:52
-
07:47
-
07:13
-
07:12
-
07:03
-
06:58
-
06:54
-
06:54
-
06:47
-
05:48
-
04:58
-
04:52
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:39
-
04:36
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:48
-
03:15
-
03:12
-
02:50
-
02:48
-
02:17
- 23 марта 2023
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:43
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:03
Партнерский контент