Андрей Кузьменко побил рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт — 4:1 в пользу хозяев льда.

На девятой минуте матча гол забил российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Ему ассистировали Элиас Петтерссон и Энтони Бовиллье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте NHL.

Это 35-я шайба российского хоккеиста в дебютном сезоне за «Ванкувер». Таким образом, Кузьменко побил рекорд Павла Буре, который в дебютном сезоне-1991/1992 забросил 34 шайбы в составе канадской команды.