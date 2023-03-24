Овечкин отпраздновал победу над «Чикаго», подкатив к сыну. Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

После игры первым, с кем разделил победу российский форвард Александр Овечкин, был его сын. Отец подъехал к ребёнку сразу же после сирены.

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Российский нападающий «Вашингтона» отметился в этом матче голом и результативной передачей. Таким образом, Овечкин забросил уже 821-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 73 шайбы.

Этот гол стал для Александра Овечкина 41-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 71 (41+30) очко в 67 встречах.