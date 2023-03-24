Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин отпраздновал победу над «Чикаго», подкатив к сыну. Видео

Овечкин отпраздновал победу над «Чикаго», подкатив к сыну. Видео
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

После игры первым, с кем разделил победу российский форвард Александр Овечкин, был его сын. Отец подъехал к ребёнку сразу же после сирены.

ВИДЕО

Российский нападающий «Вашингтона» отметился в этом матче голом и результативной передачей. Таким образом, Овечкин забросил уже 821-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 73 шайбы.

Этот гол стал для Александра Овечкина 41-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 71 (41+30) очко в 67 встречах.

Материалы по теме
Овечкин в огне! Убежал от американца как от стоячего, забив 821-й гол в НХЛ
Видео
Овечкин в огне! Убежал от американца как от стоячего, забив 821-й гол в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023