Александр Овечкин начал жонглировать шайбой в ходе матча с «Чикаго». Видео

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).
В одном из эпизодов игры российский нападающий Александр Овечкин начал жонглировать шайбой и сохранил владение.
Российский нападающий «Вашингтона» отметился в этом матче голом и результативной передачей. Таким образом, Овечкин забросил уже 821-й гол в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в лиге Овечкину осталось забросить 73 шайбы.
Этот гол стал для Александра Овечкина 41-м в сезоне. Всего в нынешнем регулярном чемпионате российский нападающий набрал 71 (41+30) очков в 67 встречах.
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