Кросби вошёл в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:2.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 548-й в карьере НХЛ. Таким образом, Кросби делит 30-е место по голам за всю историю лиги с Мишелем Гуле. На 29-м месте расположился Рон Фрэнсис с 549 голами в карьере.

В текущем сезоне на счету Кросби 72 проведённых матча, в которых 35-летний нападающий набрал 85 очков — забросил 31 шайбу и отдал 54 результативные передачи. Всего в карьере НХЛ на счету канадца 1494 (548+946) очка в 1180 матчах.