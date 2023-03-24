Маршан заступился за Бержерона, ударив несколько раз лежачего хоккеиста «Монреаля»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.

В середине первого периода нападающий «Монреаля» Рем Питлик грубо сыграл против ветерана «Бостона» Патриса Бержерона, применив силовой приём. Моментально за партнёра вступился Брэд Маршан, который повалил хоккеиста «Канадиенс» на лёд и нанёс лежачему форварду несколько ударов кулаком.

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По итогам эпизода Питлик получил две штрафные минуты за блокировку, а Маршан схлопотал двойной малый штраф за грубость. Отметим, что в первом периоде матча было много столкновений и грубости, в том числе матч-штраф хоккеисту «Бостона» Эй Джей Гриру.