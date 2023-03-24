Маршан заступился за Бержерона, ударив несколько раз лежачего хоккеиста «Монреаля»
Поделиться
В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 4:2.
В середине первого периода нападающий «Монреаля» Рем Питлик грубо сыграл против ветерана «Бостона» Патриса Бержерона, применив силовой приём. Моментально за партнёра вступился Брэд Маршан, который повалил хоккеиста «Канадиенс» на лёд и нанёс лежачему форварду несколько ударов кулаком.
По итогам эпизода Питлик получил две штрафные минуты за блокировку, а Маршан схлопотал двойной малый штраф за грубость. Отметим, что в первом периоде матча было много столкновений и грубости, в том числе матч-штраф хоккеисту «Бостона» Эй Джей Гриру.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
09:15
-
09:00
-
08:36
-
08:24
-
08:00
-
07:52
-
07:47
-
07:13
-
07:12
-
07:03
-
06:58
-
06:54
-
06:54
-
06:47
-
05:48
-
04:58
-
04:52
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:39
-
04:36
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:48
-
03:15
-
03:12
-
02:50
-
02:48
-
02:17
- 23 марта 2023
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:43
Партнерский контент