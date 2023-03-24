«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 24 марта, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в пятом матче серии 1/2 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Ак Барса».
Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
В сезонной серии клубы встречались четыре раза, и во всех матчах победу одержали казанцы. Следующие игры в серии состоятся, если потребуется, 26 и 28 марта. В первом матче победу одержал «Ак Барс» со счётом 3:2, во второй встрече сильнее также были казанцы — 2:1. В третьем матче единственную шайбу в овертайме забросили хоккеисты «Адмирала», сократив отставание в серии. В четвёртом матче победу в овертайме одержал «Ак Барс» со счётом 2:1.
Напомним, «Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ оказался сильнее «Нефтехимика» в шести матчах. «Адмирал», будучи посеянным под седьмым номером, выбил из плей-офф уфимский «Салават Юлаев», победив со счётом 4-2 в серии.
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