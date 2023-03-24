«Давно так не нервничал перед игрой». Карлсон — о первом матче после травмы лица
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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон поделился эмоциями от своего первого матча после травмы. Во встрече с «Чикаго» (6:1) защитник стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. В предыдущий раз Джон выходил на лёд 24 декабря 2022 года в матче регулярного сезона НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). Игрок обороны получил травму из-за попадания шайбы в лицо и пропустил 36 матчей.
«Я давно так не нервничал перед игрой. Конечно, я не ждал, что проведу идеальный матч. Никто никогда так не делал, но было приятно снова оказаться в игре», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне защитник сыграл за клуб 31 матч, забросил девять шайб и сделал 14 результативных передач с показателем полезности «0».
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