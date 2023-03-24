Найт сравнил нынешний «Авангард» с чемпионской командой образца сезона-2020/2021 КХЛ

Канадский форвард «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал победу в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Металлургом» со счётом 4-0. Также нападающий сравнил нынешний «Авангард» с чемпионской командой 2021 года.

«Все матчи в серии были тяжёлыми. Хорошо, что нам удалось победить в четырёх играх и у нас будет время отдохнуть. Но надо отдать должное сопернику – «Металлург» играл хорошо. Несколько матчей серии завершились только в овертайме, а там могло случиться что угодно. Мы играем в хороший хоккей, и победить в восьми подряд матчах в плей-офф – это невероятно. Нам нужно будет грамотно использовать эту паузу и сохранить такой настрой на следующую серию.

«Авангард» образца нынешнего сезона похож на чемпионскую команду 2021 года? Да, есть много общего. У нас остались игроки из того состава, и новые ребята смогли усилить игру. Надеюсь, у нас получится повторить тот же путь. Наша цель – Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне мы ещё играем в Омске перед своими болельщиками, и это большой плюс для нас. Все ребята в команде мотивированы тем, чтобы привезти кубок в Омск. Но в настоящий момент мы сфокусированы на следующем раунде плей-офф», — цитирует нападающего «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. В текущем плей-офф на счету Найта три гола и пять результативных передач в девяти матчах. Показатель полезности форварда составляет «+8».