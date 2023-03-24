Александр Овечкин высказался о церемонии чествования в свою адрес

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на своей странице в социальной сети обратился с благодарностью за организацию церемонии, посвящённой его выходу на второе место в истории НХЛ по количеству забитых голов.

«Спасибо вам, фанаты, за все поздравления с тем, что я обошёл Горди Хоу. Спасибо семье Хоу за поддержку! Это очень много значит для всех нас, так что большое спасибо! Я был так счастлив сделать следующий шаг, и моя жена, мои сыновья, моя семья и столько друзей были рядом, чтобы стать частью этого момента моей карьеры. Я был очень счастлив забить этот знаменательный гол на домашнем льду на глазах у наших болельщиков!!! Огромное спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и всему персоналу, без вас всех я бы не добрался до этой точки своей карьеры!!! Спасибо «Вашингтону» за такую прекрасную церемонию! Люблю вас всех!!!» — написал Овечкин на английском.

«Я хочу поблагодарить всех за поздравления! Это был невероятный день, который запомнится на всю жизнь! Спасибо моей семье, родителям, друзьям, болельщикам и всем, кто в меня верит и даёт силы творить историю! Отдельное спасибо моей команде, тренерам и всей организации «Вашингтон Кэпиталз», без вас я бы не дошёл до такой вершины!» — приписал нападающий на русском.

К этому сообщению Овечкин приложил фотографии со дня, когда забросил 802-ю шайбу и обошёл Горди Хоу, а также фото с церемонии. Само торжество состоялось перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7) в ночь с 21 на 22 марта. Исторический гол был забит в конце декабря во встрече с «Виннипег Джетс».