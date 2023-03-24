Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Адмирала»: восхищён своими ребятами. Самопожертвование высочайшего уровня

Главный тренер «Адмирала»: восхищён своими ребятами. Самопожертвование высочайшего уровня
Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:1, 2-3).

«Хочу поздравить свою команду с победой, восхищён ребятами сегодня, отличная плей-оффная игра. Немножко удаления в третьем периоде подвели, недотерпели. Но самоотдача, самопожертвования на высочайшем уровне. Едем домой на шестой матч, там посмотрим.

Мы готовились спокойно к этому матчу. Для меня он не был эмоциональным, готовились, как и к предыдущим играм. Что-то изменили, куда-то направили ребят, сейчас не до эмоций. Напутствие ребятам в раздевалке сейчас? Это внутренняя кухня команды», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3
Материалы по теме
«Адмирал» не нанёс ни одного броска в третьем периоде. «Ак Барс» за матч бросил 50 раз
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023