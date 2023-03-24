Главный тренер «Адмирала»: восхищён своими ребятами. Самопожертвование высочайшего уровня
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» (2:1, 2-3).
«Хочу поздравить свою команду с победой, восхищён ребятами сегодня, отличная плей-оффная игра. Немножко удаления в третьем периоде подвели, недотерпели. Но самоотдача, самопожертвования на высочайшем уровне. Едем домой на шестой матч, там посмотрим.
Мы готовились спокойно к этому матчу. Для меня он не был эмоциональным, готовились, как и к предыдущим играм. Что-то изменили, куда-то направили ребят, сейчас не до эмоций. Напутствие ребятам в раздевалке сейчас? Это внутренняя кухня команды», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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