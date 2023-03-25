«Спасибо Серебрякову, он просто красава». Нападающий «Адмирала» о победе в 5-м матче серии

Нападающий «Адмирала» Антон Берлёв прокомментировал победу в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2:1) и отметил игру вратаря дальневосточной команды Никиты Серебрякова.

Присутствовало волнение перед игрой? Нет, ничего не давило. Спокойно вышли на матч, настроились. Играли от ножа. Придерживаемся своей игры. С первой до последней минуты надо было следовать игровому плану. Тем более, если мы его выполняем, то победа приходит. Все понимают, что цена ошибки высока. Первый период, может быть, осторожничали обе команды. Потом уже мы две забили.

Команда получила импульс после удаления Воронкова? Да, давили. Удаление помогло перевести игру в чужую зону. Это то, что нужно было с такой командой, как «Ак Барс». Нужно цепляться за каждый такой малейший шанс. Гутик – красавец. Может, шальной немного гол, но очень сильно подбодрил нас. А потом подловили на ошибке. Чебыкин – красавчик.

Терпели в третьем периоде? Конечно, им тоже нужно побеждать. Спасибо Серебрякову. Он просто красава, держал нас в игре. Я думаю, это командная победа. Все бились, пластались. Заслужили», – цитирует Берлёва Metaratings.ru.

Отметим, что третий период прошедшего матча «Ак Барс» выиграл по броскам со счётом 17:0, однако смог забить лишь одну шайбу в большинстве. Шестой матч серии пройдёт завтра, 26 марта, во Владивостоке и начнётся в 10:00 по мск.