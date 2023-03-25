Овечкин, Кузнецов и русскоговорящие хоккеисты «Вашингтона» поужинали с Малкиным в его доме

Хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Алексей Протас и Александр Алексеев провели совместный ужин с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным в его доме. Завтра, 26 марта, состоится матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч начнётся в 03:00 мск.
«From Russia with love», — подписала фотографию жена Малкина Анна Кастерова.
Фото: личный архив Анны Кастеровой
Отметим, что матч имеет важнейшее значение в борьбе за место в плей-офф. «Питтсбург» занимает пятое место в Столичном дивизионе, опережая «Вашингтон» на четыре очка при игре в запасе. Для сохранения шансов на плей-офф хоккеистам «Кэпиталз» необходимо выигрывать матч в основное время.
В последних пяти матчах «Вашингтон» потерпели три поражения. «Питтсбург» в последних шести матчах смог победить лишь однажды. В двух матчах текущего сезона между собой команды поделили победы поровну.
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