Кросби опережает Овечкина на 13 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ перед очным матчем

В ночь с 25 на 26 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» будет проведена встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч стартует в 3:00 мск.

65-ю встречу между собой проведут капитаны команд — Александр Овечкин и Сидни Кросби. Российский нападающий «столичных» за предыдущие 64 матча набрал 62 (33+29) очка, в то время как канадский форвард «пингвинов» записал на свой счёт 56 (28+28) баллов. Кроме того, 37 побед одержал «Вашингтон», 27 — «Питтсбург».

Отметим, что к этому матчу Овечкин и Кросби подходят как 16-й и 15-й хоккеисты в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Капитан «Питтсбурга» набрал 1494 (548+946) очка в 1180 матчах в НХЛ. Кросби опережает Овечкина на 13 баллов. На счету россиянина 1481 (821+660) очко в 1341 встрече в лиге.