Кросби опережает Овечкина на 13 очков в списке лучших бомбардиров НХЛ перед очным матчем

В ночь с 25 на 26 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» будет проведена встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч стартует в 3:00 мск.
65-ю встречу между собой проведут капитаны команд — Александр Овечкин и Сидни Кросби. Российский нападающий «столичных» за предыдущие 64 матча набрал 62 (33+29) очка, в то время как канадский форвард «пингвинов» записал на свой счёт 56 (28+28) баллов. Кроме того, 37 побед одержал «Вашингтон», 27 — «Питтсбург».
Отметим, что к этому матчу Овечкин и Кросби подходят как 16-й и 15-й хоккеисты в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Капитан «Питтсбурга» набрал 1494 (548+946) очка в 1180 матчах в НХЛ. Кросби опережает Овечкина на 13 баллов. На счету россиянина 1481 (821+660) очко в 1341 встрече в лиге.
- 25 марта 2023
-
23:28
-
23:18
-
23:00
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
21:56
-
21:32
-
21:04
-
20:51
-
20:26
-
20:18
-
20:07
-
19:53
-
19:52
-
19:49
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
18:55
-
18:29
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:22
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20