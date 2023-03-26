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Эмоции Малкина и Кросби после победного гола в ворота «Вашингтона»

Эмоции Малкина и Кросби после победного гола в ворота «Вашингтона»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

За полторы минуты до окончания встречи счёт в игре был равным, 3:3. Победную шайбу в конце матча в свой актив записал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, эмоционально отреагировав на данный эпизод. Находящийся на скамейке запасных форвард хозяев Сидни Кросби принялся также ликовать.

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Напомним, на счету Малкина теперь 25 голов и 50 результативных передач в 73 матчах НХЛ. «Питтсбург» расположился на пятом месте в столичном дивизионе, набрав 82 очка. «Вашингтон» занимает шестое место с 76-ю очками.

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