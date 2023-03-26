Карлссон стал четвёртым защитником за последние 30 лет, набравшим 90 очков в регулярке НХЛ

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:3 (2:1, 1:2, 2:0).

В составе «акул» двумя результативными передачами отметился защитник Эрик Карлссон. Благодаря ассистентскому дублю шведский хоккеист достиг отметки в 90 очков в текущей регулярке НХЛ и стал четвёртым защитником за последние 30 лет с подобным достижением.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Карлссона 90 (22+68) очков в 73 матчах чемпионата. В сезоне-1992/1993 97 очков набрал Фил Хаусли, в сезоне-1993/1994 91 очком отметился Рэй Бурк, а уже в сезоне-2021/2022 Роман Йози набрал 96 очков.