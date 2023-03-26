Коннор Макдэвид вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). 26-летний канадец набрал своё 139-е очко в текущем сезоне НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 60 голов и 79 результативных передач в 73 матчах.

Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.