Коннор Макдэвид вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). 26-летний канадец набрал своё 139-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 60 голов и 79 результативных передач в 73 матчах.
Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре рекордных сезона: с 215, 212, 208 и 205 очками соответственно.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.
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