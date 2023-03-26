Бриндамор об игре Кочеткова с «Торонто»: если бы не он, у нас не было бы шансов на победу
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор отметил великолепную игру вратаря «Харрикейнз» Петра Кочеткова в матче с «Торонто» (5:3). Россиянин отразил 41 из 44 бросков по воротам и был признан второй звездой матча.
«Кочетков сегодня доминировал. Это первая игра в сезоне, в которой, если бы не вратарь, у нас не было бы шансов на победу. В команде соперника полно талантов мирового класса. Я снимаю перед ними шляпу, потому что они показали действительно хорошую игру. Их атаки наступали волнами, и если бы не наш вратарь, мы бы, очевидно, проиграли», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Кочеткова 12 побед в 23 матчах с процентом отражённых бросков 91,1%.
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