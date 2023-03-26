Мэттьюс повторил достижение Овечкина по броскам в одном матче регулярки НХЛ
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс в матче с «Каролиной» (3:5) забросил две шайбы и нанёс 15 бросков по воротам. Этот результат стал лучшим среди всех хоккеистов в текущем сезоне НХЛ.
Мэттьюс повторил 30-летний рекорд «Торонто» по броскам в створ, принадлежащий Дэйву Андрейчуку. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дважды наносил по 15 бросков по воротам за матч регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2006/2007 и сезоне-2015/2016. Более 15 бросков за матч наносили лишь три хоккеиста: Мариан Госса (16), Род Гилберт (16) и Рэй Бурк (19).
Больше всех в истории лиги в отдельно взятом матче регулярки НХЛ по воротам бросил легендарный защитник «Бостона» Рэй Бурк в матче с «Квебек Нордикс» 21 марта 1991 года.
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