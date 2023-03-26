Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 12 очков

Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 12 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4), набрал 72-е очко в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин довёл свой общий результативный счёт до 1482 (822+660) баллов. Благодаря этому российский нападающий, занимающий 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сократил отставание от Сидни Кросби до 12 очков. В активе канадского капитана «Питтсбурга» 1494 (548+946) очка. Кросби находится на 15-й строчке по количеству очков в истории НХЛ.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

Материалы по теме
«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина «Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
Овечкин вколотил гвоздь из «офиса»! Великий снайпер снова идёт на 50 голов в сезоне НХЛ Овечкин вколотил гвоздь из «офиса»! Великий снайпер снова идёт на 50 голов в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023