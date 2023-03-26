Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 12 очков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4), набрал 72-е очко в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин довёл свой общий результативный счёт до 1482 (822+660) баллов. Благодаря этому российский нападающий, занимающий 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, сократил отставание от Сидни Кросби до 12 очков. В активе канадского капитана «Питтсбурга» 1494 (548+946) очка. Кросби находится на 15-й строчке по количеству очков в истории НХЛ.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.