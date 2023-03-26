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«Исключить это практически невозможно». Билялетдинов – о стычках в игре с «Адмиралом»

«Исключить это практически невозможно». Билялетдинов – о стычках в игре с «Адмиралом»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал стычки между игроками в шестом матче серии полуфинала Восточной конференции с «Адмиралом» (3:1). Во втором периоде на льду вспыхнула массовая потасовка, закончившаяся обоюдным удалением за грубость.

«Проведу ли разговор на тему вновь повторившихся стычек? Даже не знаю, как вам ответить. Это хоккей. Такие вещи происходят. Они есть, видимо, и будут. Исключить это практически невозможно. Хотя надо к этому стремиться».

Почему не играл Войнов? Мы посчитали, что сегодня будет играть другой игрой, поэтому такое решение было принято вчера», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся 1 апреля матчем в Казани.

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