Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин оценил выход команды в плей-офф НХЛ

Тренер клуба «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал, как в команде отреагировали на выход в плей-офф НХЛ и рассказал про последние матчи «дьяволов».

«Поздравили ребят, Линди (Рафф, главный тренер «Нью-Джерси» — Прим. «Чемпионата) сказал несколько слов: ничего особенного, шампанского не было. Пожали руки всем ребятам, поздравили, сказали, что нужно готовиться к первому раунду и оставшиеся игры нужно рассматривать как подготовку к плей-офф.

Мы поставили себя в такую позицию, что рано или поздно попадём в плей-офф. Это хотелось сделать в пятницу в матче с «Баффало», но, к сожалению, мы там сыграли не самым лучшим образом, поэтому пришлось отложить это на субботу. Но вдвойне приятно то, что это произошло дома, при полных трибунах, были полностью проданы билеты, поэтому атмосфера была хорошей.

Беспокойство в связи с последними результатами было, но если посмотреть на соперников, то команды были все серьёзные. Три раза играть с «Тампой», плюс с «Флоридой» — это не подарок, и единственное — с «Баффало» не очень хороший матч сыграли, но нельзя сказать, что мы проиграли в тех матчах по всем статьям. Другое дело, что в конце сезона накапливается усталость, и, если вы посмотрите на наше расписание, мы только играем, и я не помню, когда у нас были продолжительные тренировки», — цитирует Брылина ТАСС.

Напомним, после выхода в финал Кубка Стэнли в сезоне-2011/2012 «Нью-Джерси» только раз вышел в плей-офф (в 2018 году) и не выиграл ни одной кубковой серии.