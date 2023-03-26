Брылин: в прошлом году вратарская линия была самой большой проблемой «Нью-Джерси»

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин рассказал о проблемных моментах клуба, которые удалось устранить в текущем сезоне.
«Я всегда говорил вначале о вратарях. В прошлом году вратарская линия была самой большой нашей проблемой, а в этом году ребята сыграли стабильно и дают нам шанс побеждать в некоторых играх, вытаскивают для нас матчи. Линия обороны сыграла намного лучше с приходом [Джона] Марино, молодых игроков. Можно отметить Никиту Охотюка, Деван Смит придал нам уверенности, и, считаю, в этом самое главное отличие от предыдущего года.
Ребята растут, наши лидеры проводят великолепный сезон: и Джек Хьюз, и Нико Хишир, и Йеспер Братт. Понятное дело, что когда команда забивает, то оборона играет уверенней, и приходят победы — никакого секрета тут нет», — цитирует Брылина ТАСС.
В прошлом сезоне большинство матчей сыграли голкиперы Джон Гиллис, Нико Доус и Маккензи Блэквуд.
Ранее, Брылин рассказал, как в команде отреагировали на выход в плей-офф.
- 26 марта 2023
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