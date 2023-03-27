Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 – по буллитам).
За «Колорадо» забивали Микко Рантанен, Боуэн Байрэм и российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, Ничушкин также реализовал победный буллит. Голкипер Александр Георгиев сделал 27 сейвов.
В составе «Аризоны» отличились Матиас Маччелли, Кристиан Фишер и Клейтон Келлер.
Таким образом, «Аризона» потерпела четвёртое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.
В следующем матче «Аризона» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Колорадо» сыграет с «Анахаймом».
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен – 29:30 (5x5) 0:2 Байрэм (О'Коннор, Кольяно) – 30:46 (5x5) 1:2 Маччелли (Макбэйн) – 50:37 (5x5) 2:2 Фишер (Кесселринг) – 51:37 (5x5) 2:3 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 53:11 (5x4) 3:3 Келлер (Вялимяки, Шмальц) – 55:28 (5x5) 3:4 Ничушкин – 65:00
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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