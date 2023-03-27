Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 – по буллитам).

За «Колорадо» забивали Микко Рантанен, Боуэн Байрэм и российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, Ничушкин также реализовал победный буллит. Голкипер Александр Георгиев сделал 27 сейвов.

В составе «Аризоны» отличились Матиас Маччелли, Кристиан Фишер и Клейтон Келлер.

Таким образом, «Аризона» потерпела четвёртое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Колорадо» сыграет с «Анахаймом».