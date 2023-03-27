Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Аризоной»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 по буллитам).

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой стал российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, реализовавший в матче победный буллит и забросивший одну шайбу.

Второй звездой стал финский нападающий «Эвеланш» Микко Рантанен, отметившийся заброшенной шайбой и результативной передачей. Третья звезда — форвард «Аризоны» Клейтон Келлер, отличившийся забитым голом.

«Аризона» потерпела четвёртое поражение кряду. «Колорадо», в свою очередь, одержал вторую победу подряд.