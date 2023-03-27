Андрей Кузьменко признан второй звездой матча с «Чикаго»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал шведский форвард Элиас Петтерссон, отметившийся двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой признан российский нападающий Андрей Кузьменко, записавший в свой актив две результативные передачи. Третья звезда — форвард Филлип Ди Джузеппе, на счету которого один гол.

На счету Андрей Кузьменко в нынешнем розыгрыше НХЛ 35 голов и 31 результативная передача в 72 матчах.