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Малкин: жена приготовила нам шикарный ужин, и это сработало. Овечкин забил, я забил

Малкин: жена приготовила нам шикарный ужин, и это сработало. Овечкин забил, я забил
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал совместный ужин с хоккеистами «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Алексеем Протасом и Александром Алексеевым накануне очной встречи команд.

«Всегда приятно [встретиться]. Повеселились, много шутили. Мы хорошие друзья, давно друг друга знаем. Когда есть возможность, проводим время вместе. Жена приготовила для нас шикарный ужин. Это сработало, сами видели — Овечкин забил, Кузя отдал передачу, я забил. Это сработало для всех нас», — приводит слова Малкина журналист Эмили Каплан в своём «твиттере».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3.

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