Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающие Криштоф и Сагадеев продолжат карьеру в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату» нападающий астанинского «Барыса» Антон Сагадеев и форвард «Адмирала» Михал Криштоф продолжат карьеру в ХК «Сочи».

Сагадеев провёл за «Барыс» в регулярке 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка с показателем полезности «-2». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард провёл 340 встреч, в которых набрал 80 (42+38) результативных баллов.

Криштоф за «Адмирал» в регулярном сезоне сыграл 46 игр, в которых набрал 30 (7+23) очков. В 12 матчах Кубка Гагарина 29-летний словацкий нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Отметим, что текущие контракты у Сагадеева и Криштофа истекают 30.04.2023.

Напомним, «Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.