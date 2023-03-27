Нападающие Криштоф и Сагадеев продолжат карьеру в ХК «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату» нападающий астанинского «Барыса» Антон Сагадеев и форвард «Адмирала» Михал Криштоф продолжат карьеру в ХК «Сочи».
Сагадеев провёл за «Барыс» в регулярке 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка с показателем полезности «-2». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард провёл 340 встреч, в которых набрал 80 (42+38) результативных баллов.
Криштоф за «Адмирал» в регулярном сезоне сыграл 46 игр, в которых набрал 30 (7+23) очков. В 12 матчах Кубка Гагарина 29-летний словацкий нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Отметим, что текущие контракты у Сагадеева и Криштофа истекают 30.04.2023.
Напомним, «Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.
- 27 марта 2023
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
08:00
-
06:54
-
05:46
-
04:07
-
03:34
-
02:02
- 26 марта 2023
-
23:20
-
23:00
-
22:36
-
22:22
-
21:54
-
21:41
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:42
-
18:27
-
18:21