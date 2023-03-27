Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающие Криштоф и Сагадеев продолжат карьеру в ХК «Сочи»

Нападающие Криштоф и Сагадеев продолжат карьеру в ХК «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату» нападающий астанинского «Барыса» Антон Сагадеев и форвард «Адмирала» Михал Криштоф продолжат карьеру в ХК «Сочи».

Сагадеев провёл за «Барыс» в регулярке 66 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка с показателем полезности «-2». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний форвард провёл 340 встреч, в которых набрал 80 (42+38) результативных баллов.

Криштоф за «Адмирал» в регулярном сезоне сыграл 46 игр, в которых набрал 30 (7+23) очков. В 12 матчах Кубка Гагарина 29-летний словацкий нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Отметим, что текущие контракты у Сагадеева и Криштофа истекают 30.04.2023.

Напомним, «Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.

Материалы по теме
«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко. У него 10 очков за 47 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023