Голкипер «Колорадо» Георгиев рассказал о победе над «Аризоной» в серии буллитов

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев прокомментировал победу над «Аризона Койотс».

«В третьем периоде им удалось сравнять счёт, потому что у них есть несколько опытных игроков. Но я всё ещё думал, что мы могли победить в овертайме.

Затем была серия буллитов, и я просто пытался сделать сейвы, сосредоточиться на этом», — цитирует Георгиева официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Георгиев сделал в матче 27 сейвов. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 по буллитам).