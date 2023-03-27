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Гомоляко: именной стяг Кошечкина обязательно появится под сводами арены «Металлург»

Гомоляко: именной стяг Кошечкина обязательно появится под сводами арены «Металлург»
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал завершение карьеры голкипера Василия Кошечкина.

«Сегодня, без преувеличения, завершилась настоящая эпоха. Василий Кошечкин – лучший образец профессионализма, настоящий спортсмен с уникальным характером и качествами бойца. То, как Василий готовился к каждому новому сезону – заслуживало уважение, и именно поэтому его карьера длилась столь долго по хоккейным меркам. В этом плане он был примером всей команде – и молодым игрокам, и состоявшимся хоккеистам.

От лица хоккейного клуба «Металлург» и от себя лично хочу выразить Василию огромную благодарность за годы, проведённые в Магнитогорске, и за те победы, которые были бы невозможны без него.

Кубки Гагарина, золото Олимпиады и чемпионата мира – всё, что можно выиграть в нашем хоккее, у Василия заслуженно есть. Мы надеемся, что в дальнейшем его ждёт новый этап карьеры – тренерский, и он будет не менее успешным. В любом случае с Кошечкиным мы не прощаемся – именной стяг голкипера обязательно появится под сводами арены «Металлург», так что мы ещё встретимся с ним в новом сезоне», — приводит слова Гомоляко телеграм-канал «Металлурга».

Ранее, главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв отреагировал на завершение карьеры Кошечкиным.

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