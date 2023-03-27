Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, поможет ли СКА длительная пауза между сериями плей-офф КХЛ.
«У СКА полторы недели отдыха между сериями? В плей-офф — это, конечно, плюс. Есть время набраться сил, подготовиться. После первой же игры динамика восстановится. Я думаю, что тренеры СКА прекрасно это понимают. Они уделят внимание тем моментам, которые позволят не выпасть из игрового тонуса.
Главное преимущество — время на восстановление, если у кого-то были синяки, шишки, а в плей-офф это постоянная история. И, естественно, есть время, чтобы восстановиться от напряжения предыдущих серий. СКА в этом плане будет иметь преимущество перед командой, которая станет их соперником», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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