«Такие люди не должны пропадать». Третьяк — о завершении карьеры Кошечкиным

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал новость о завершении карьеры Василием Кошечкиным.

«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек. Надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать.

За счёт роста он защищал ворота своими габаритами. Если маленькому вратарю нужно больше играть за счёт реакции, то ему надо было найти правильное положение перпендикулярно шайбе. Он высокий, имел возможность закрыть большую площадь ворот, ему рост помогал играть по такой тактике против соперника», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, сегодня, 27 марта, в день своего 40-летия Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры. Голкипер становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.