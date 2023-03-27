Роман Ротенберг отреагировал на завершение карьеры Василием Кошечкиным

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал завершение карьеры Василием Кошечкиным.

«Это человек, который внёс огромный вклад в успехи и сборной России, и магнитогорского «Металлурга», и «Лады». Он всегда играл очень самоотверженно, до конца в каждом моменте. Можно вспомнить много ярких игр, в том числе в финале Кубка Гагарина 2017 года, когда он тоже тащил на себе свою команду. И, конечно же, Олимпиада в Южной Корее — та ответственность воплощается в огромное давление на игроков и в первую очередь на вратаря.

Василий выдержал, хотя было однозначно тяжело, особенно в финале. Но победителей не судят: мы выиграли золото, поэтому огромная благодарность Василию за его карьеру, вклад в развитие вратарей. У него сын Максим играет, отличный вратарь. И я думаю, что Василий поработает на благо хоккея. Читал, что он собирается отдохнуть, хорошего ему отдыха. Думаю, как и любой человек, любящий хоккей, он вернётся и ещё обязательно поможет нашему хоккею», — цитирует Ротенберга ТАСС.

40-летний вратарь становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.