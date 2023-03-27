ЦСКА в четвёртый раз подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф. В трёх армейцы побеждали

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Железнодорожники сравняли счёт в серии — 3-3. Судьба путёвки в финал Западной конференции решится в седьмом матче.

Таким образом, ЦСКА проведёт уже четвёртую серию подряд с седьмой встречей, если учитывать и прошлый плей-офф. Тогда финальная серия Запада со СКА дошла до седьмого матча, в котором московские армейцы одержали победу (3:0). В финале плей-офф ЦСКА провёл седьмую встречу с «Металлургом» и также выиграл (3:1).

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина армейцы в первом раунде довели серию с «Северсталью» до седьмого матча (5:3).