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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА в четвёртый раз подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф. В трёх армейцы побеждали

ЦСКА в четвёртый раз подряд сыграет 7-й матч в серии плей-офф. В трёх армейцы побеждали
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Железнодорожники сравняли счёт в серии — 3-3. Судьба путёвки в финал Западной конференции решится в седьмом матче.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аверин (Коршков) – 03:00 (5x5)   1:1 Мамин (Провольнев, Сергеев) – 08:08 (5x5)   2:1 Полунин – 44:06 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, ЦСКА проведёт уже четвёртую серию подряд с седьмой встречей, если учитывать и прошлый плей-офф. Тогда финальная серия Запада со СКА дошла до седьмого матча, в котором московские армейцы одержали победу (3:0). В финале плей-офф ЦСКА провёл седьмую встречу с «Металлургом» и также выиграл (3:1).

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина армейцы в первом раунде довели серию с «Северсталью» до седьмого матча (5:3).

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