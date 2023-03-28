Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
На 13-й минуте счёт голам открыл Дерек Грант. Но больше его команда в этой игре не забивала. На 16-й минуте Боуэн Байрэм сравнял счёт. А на последней минуте первого периода Натан Маккиннон вывел свою команду вперёд.
Джек Джонсон забил за гостей на 23-й минуте. Спустя ещё минуту отличился и российский нападающий Валерий Ничушкин. Самуэль Жирар установил итоговый счёт на табло на 45-й минуте встречи.
Таким образом, «Колорадо» одержал свою третью победу кряду в основное время.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грант (Сильверберг) – 12:08 (5x5) 1:1 Байрэм – 15:43 (5x5) 1:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 19:52 (5x5) 1:3 Джонсон (Мальгин, Ньето) – 22:05 (5x5) 1:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 23:46 (5x5) 1:5 Жирар (Родригес, Байрэм) – 44:22 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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