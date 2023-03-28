Гол Валерия Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

На 13-й минуте счёт голам открыл Дерек Грант. Но больше его команда в этой игре не забивала. На 16-й минуте Боуэн Байрэм сравнял счёт. А на последней минуте первого периода Натан Маккиннон вывел свою команду вперёд.

Джек Джонсон забил за гостей на 23-й минуте. Спустя ещё минуту отличился и российский нападающий Валерий Ничушкин. Самуэль Жирар установил итоговый счёт на табло на 45-й минуте встречи.

Таким образом, «Колорадо» одержал свою третью победу кряду в основное время.