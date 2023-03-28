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Макар стал лучшим защитником «Колорадо» по матчам с 2+ пасами за всю историю франшизы

Макар стал лучшим защитником «Колорадо» по матчам с 2+ пасами за всю историю франшизы
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Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Грант (Сильверберг) – 12:08 (5x5)   1:1 Байрэм – 15:43 (5x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 19:52 (5x5)   1:3 Джонсон (Мальгин, Ньето) – 22:05 (5x5)   1:4 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 23:46 (5x5)   1:5 Жирар (Родригес, Байрэм) – 44:22 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для игрока эта встреча стала 35-й в карьере с 2+ ассистами. По этому показателю Макар побил рекорд франшизы для защитников, принадлежавший Сандису Озолиньшу. Кроме того, молодой хоккеист провёл 63-й матч с 2+ очками. По этому статистическому показателю Макар повторил рекорд франшизы для игроков своего амплуа, который теперь он делит всё с тем же Озолиньшем.

Отметим, что франшиза «Колорадо»/«Квебек Нордикс» существует с 1979 года.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.

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