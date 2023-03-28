Макар стал лучшим защитником «Колорадо» по матчам с 2+ пасами за всю историю франшизы

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для игрока эта встреча стала 35-й в карьере с 2+ ассистами. По этому показателю Макар побил рекорд франшизы для защитников, принадлежавший Сандису Озолиньшу. Кроме того, молодой хоккеист провёл 63-й матч с 2+ очками. По этому статистическому показателю Макар повторил рекорд франшизы для игроков своего амплуа, который теперь он делит всё с тем же Озолиньшем.
Отметим, что франшиза «Колорадо»/«Квебек Нордикс» существует с 1979 года.
Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.
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