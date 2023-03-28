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Макдэвид — первый игрок НХЛ за 27 лет, забивший 60+ голов и отдавший 80+ передач за сезон

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». Благодаря этому канадский нападающий довёл свой ассистентский счёт в нынешнем сезоне до 80 баллов, снайперский остался тем же — 60.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал первым игроком за 27 лет, записавшим на свой счёт 60+ голов и 80+ передач в рамках одного регулярного чемпионата. Последними хоккеистами, добившимися такого результата, были Марио Лемье (69+92) и Яромир Ягр (62+87) в сезоне-1995/1996.

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).