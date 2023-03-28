Плющев: Разин имел все козыри, результат обязан давать! Упорная борьба — отговорки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о бывшем главном тренере «Северстали» Андрее Разине. Наставник объявил об уходе из череповецкого клуба после вылета в первом раунде плей-офф от ЦСКА (3-4).

Плющев также прокомментировал слухи о возможном назначении Разина на пост главного тренера «Металлурга». Сейчас магнитогорский клуб возглавляет Илья Воробьёв.

«На пост главного тренера «Магнитки» пресса прочит Андрея Разина? Моё мнение: Разин — крайне специфический тренер. Да, пресса его любит, вокруг да около ходит много баек, тренер и сам их запускает, но самое важное одно: результата-то нет!

Пять сезонов при Разине «Северсталь» ни разу не преодолела первый раунд, хотя при предыдущем тренере она выходила в четвертьфинал. При этом у Разина имелись все козыри на руках, он был в «Северстали» и сватом, и братом, и тренером, и менеджером. Когда у тебя в руках все вожжи: и кнут, и пряник, — результат обязан давать! А ежегодная борьба в первом раунде и традиционный вылет — это всё в пользу бедных, отговорки.

У Разина есть магнитогорские корни? А они вряд ли помогут. В Череповце он привык к тепличным условиям, а тут — «Магнитка», один из сильнейших клубов в истории КХЛ, законодатель игрового стиля. Плюс рядом в роли менеджера специфический господин Гомоляко, о работе которого ходит много разговоров.

Поэтому в «Магнитке» байками вокруг пальца никого не обведёшь — там всё жёстко, нужен результат! Которого данный тренер не добился в своё время в том же «Автомобилисте». Насколько понимаю, там Разина до сих пор вспоминают, скажем мягко, без ностальгии. Так что изначально вся эта история выглядит сомнительно», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.