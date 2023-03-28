«Мечтал об этом». Звезда сериала «Одни из нас» поделился эмоциями от встречи с Овечкиным

Юная звезда популярного сериала «Одни из нас» Кейвонн Вудард поделился мнением о встрече с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. В конце февраля актёр пришёл на тренировку и получил приглашение в раздевалку «столичных». Там Вудард пообщался с Овечкиным на языке жестов.

«Полный и абсолютный шок. Я был так потрясён, что просто стоял и смотрел. Это была моя мечта. Я мечтал встретиться с ним, и это сбылось.

Это был такой классный опыт. Это определённо отличное воспоминание. Я был очень взволнован, когда вышел на лёд и поиграл с хоккеистами», — приводит слова Вударда официальный сайт «Вашингтона».

Отметим, что юная звезда хочет стать первым глухим игроком Национальной хоккейной лиги.