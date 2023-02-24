Овечкин пообщался на языке жестов с глухой юной звездой сериала «Одни из нас»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с юной звездой популярного сериала «Одни из нас» Кейвонном Вудардом. Актёр, параллельно занимающийся хоккеем, получил приглашение в раздевалку «столичных».
«Овечкин общается на языке жестом с игроком местной команды и звездой „Одни из нас“ Кейвонном Вудардом. Вудард хочет стать первым глухим игроком НХЛ», — говорится в сообщении журналистки Сэмми Сильбер на её странице в «Твиттере».
Отметим, что завтра, 25 февраля, «Вашингтон» примет «Рейнджерс». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Столичные» борются за попадание в зону плей-офф Восточной Конференции. «Вашингтон» в 60 матчах набрал 62 очка и занимает 12-е место. От восьмой строчки клуб отделяют два балла. «Рейнджерс» набрали 75 очков в 58 встречах и занимают шестую позицию.
- 24 февраля 2023
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:46
-
19:33
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
18:50