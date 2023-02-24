Овечкин пообщался на языке жестов с глухой юной звездой сериала «Одни из нас»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с юной звездой популярного сериала «Одни из нас» Кейвонном Вудардом. Актёр, параллельно занимающийся хоккеем, получил приглашение в раздевалку «столичных».

«Овечкин общается на языке жестом с игроком местной команды и звездой „Одни из нас“ Кейвонном Вудардом. Вудард хочет стать первым глухим игроком НХЛ», — говорится в сообщении журналистки Сэмми Сильбер на её странице в «Твиттере».

Отметим, что завтра, 25 февраля, «Вашингтон» примет «Рейнджерс». Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. «Столичные» борются за попадание в зону плей-офф Восточной Конференции. «Вашингтон» в 60 матчах набрал 62 очка и занимает 12-е место. От восьмой строчки клуб отделяют два балла. «Рейнджерс» набрали 75 очков в 58 встречах и занимают шестую позицию.

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