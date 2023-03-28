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Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста». Стал известен срок контракта

Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста». Стал известен срок контракта
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Как стало известно «Чемпионату», 29-летний нападающий Алексей Бывальцев станет игроком «Автомобилиста».

Форвард подпишет соглашение с екатеринбургским клубом на два года.

Последние три года Бывальцев выступал за «Трактор». В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 68 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 39 очков при общем показателе полезности «+3».

В КХЛ Бывальцев, помимо «Трактора», успел поиграть за «Адмирал», «Амур», СКА и «Витязь». За годы в лиге нападающий сыграл 465 матчей, включая встречи в плей-офф, забил 74 гола, отдал 125 результативных передач и суммарно набрал 199 очков.

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