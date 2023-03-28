Макдэвид — второй игрок после Гретцки в истории «Эдмонтона», набравший 140+ очков за сезон

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». 26-летний канадский капитан «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 140 очков в нынешнем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал вторым игроком в истории «Эдмонтона», кто сумел добраться до отметки в 140 баллов. Другой хоккеист — Уэйн Гретцки, аж восемь раз набиравший 140+ очков в рамках одного регулярного чемпионата: 149 в сезоне-1987/1988, 164 в сезоне-1980/1981, 183 в сезоне-1986/1987, 196 в сезоне-1982/1983, 205 в сезоне-1983/1984, 208 в сезоне-1984/1985, 212 в сезоне-1981/1982, 215 в сезоне-1985/1986.
Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).
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