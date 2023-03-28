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Макдэвид — второй игрок после Гретцки в истории «Эдмонтона», набравший 140+ очков за сезон

Макдэвид — второй игрок после Гретцки в истории «Эдмонтона», набравший 140+ очков за сезон
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». 26-летний канадский капитан «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 140 очков в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маччелли (Макбэйн, Круз) – 03:50 (5x5)   1:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 04:40 (5x4)   2:1 Хэйтон (Круз, Шмальц) – 12:59 (5x4)   2:2 Бушар (Фёгеле, Бьюгстад) – 13:34 (5x5)   2:3 Нурс (Ямамото) – 18:10 (4x5)   2:4 Драйзайтль – 34:32 (5x5)   3:4 Маччелли (Круз, Макбэйн) – 43:52 (5x5)   4:4 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 44:50 (5x5)   4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 52:05 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал вторым игроком в истории «Эдмонтона», кто сумел добраться до отметки в 140 баллов. Другой хоккеист — Уэйн Гретцки, аж восемь раз набиравший 140+ очков в рамках одного регулярного чемпионата: 149 в сезоне-1987/1988, 164 в сезоне-1980/1981, 183 в сезоне-1986/1987, 196 в сезоне-1982/1983, 205 в сезоне-1983/1984, 208 в сезоне-1984/1985, 212 в сезоне-1981/1982, 215 в сезоне-1985/1986.

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).

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