Макдэвид — седьмой игрок в истории НХЛ, забивший 60+ голов и отдавший 80+ передач за сезон

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». Теперь на счету 26-летнего канадского нападающего 60 голов и 80 ассистов.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал седьмым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забросившим 60+ шайб и отдавшим 80+ результативных передач за один регулярный чемпионат. Другие игроки, которые сумели добиться этого результата, — Уэйн Гретцки (пять раз), Марио Лемье (четыре раза), Стив Айзерман, Берни Николлс, Яромир Ягр и Майк Босси (все — по одному).

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).