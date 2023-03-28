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Макдэвид — седьмой игрок в истории НХЛ, забивший 60+ голов и отдавший 80+ передач за сезон

Макдэвид — седьмой игрок в истории НХЛ, забивший 60+ голов и отдавший 80+ передач за сезон
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Аризоной Койотс». Теперь на счету 26-летнего канадского нападающего 60 голов и 80 ассистов.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маччелли (Макбэйн, Круз) – 03:50 (5x5)   1:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 04:40 (5x4)   2:1 Хэйтон (Круз, Шмальц) – 12:59 (5x4)   2:2 Бушар (Фёгеле, Бьюгстад) – 13:34 (5x5)   2:3 Нурс (Ямамото) – 18:10 (4x5)   2:4 Драйзайтль – 34:32 (5x5)   3:4 Маччелли (Круз, Макбэйн) – 43:52 (5x5)   4:4 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 44:50 (5x5)   4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 52:05 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Макдэвид стал седьмым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, забросившим 60+ шайб и отдавшим 80+ результативных передач за один регулярный чемпионат. Другие игроки, которые сумели добиться этого результата, — Уэйн Гретцки (пять раз), Марио Лемье (четыре раза), Стив Айзерман, Берни Николлс, Яромир Ягр и Майк Босси (все — по одному).

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).

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