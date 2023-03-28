Келлер — первый игрок «Аризоны» за 27 лет после легенды НХЛ Селянне с 13+ матчами с очками

Лидер и нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Эдмонтон Ойлерз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард «койотов» продлил свою результативную серию до 13 встреч. За этот отрезок Келлер забросил 11 шайб, отдал 11 результативных передач и суммарно записал на свой счёт 22 очка. Нападающий стал первым игроком «Аризоны» за 27 лет, сумевшим набирать очки минимум в 13 матчах подряд. Предыдущим хоккеистом был легендарный Теэму Селянне, чья серия в сезоне-1995/1996 достигла 17 встреч. Лидером является Дэйл Хаверчук (18 матчей в сезоне-1984/1985).

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).