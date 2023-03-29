Расписание матчей плей-офф КХЛ 29 марта

Сегодня, 29 марта, пройдёт седьмой, решающий матч второго раунда Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

ЦСКА в Москве примет ярославский «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск. Армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, однако упустил преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0. В шестой игре клуб из Ярославля победил со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии равный — 3-3.