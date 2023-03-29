Расписание матчей плей-офф КХЛ 29 марта

Сегодня, 29 марта, пройдёт седьмой, решающий матч второго раунда Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
ЦСКА в Москве примет ярославский «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 19:30 мск. Армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, однако упустил преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА со счётом 6:2. Четвёртая встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники оказались сильнее с минимальным счётом 1:0. В шестой игре клуб из Ярославля победил со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии равный — 3-3.
- 29 марта 2023
-
08:33
-
08:21
-
08:09
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:12
-
06:05
-
05:56
-
04:50
-
04:50
-
04:46
-
04:41
-
04:35
-
04:32
-
04:29
-
03:57
-
03:40
-
03:33
-
02:43
- 28 марта 2023
-
23:23
-
23:00
-
22:37
-
22:19
-
22:12
-
22:00
-
21:48
-
21:26
-
21:15
-
20:48
-
20:24
-
20:03
-
20:00
-
19:42
-
19:35